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4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı

4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı

İzmir ve çevresindeki depremsellik araştırması için Aydın’ın Söke ilçesinde 90 hendek kazıldı. Söke’de açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt bulundu. Bu kanıtlardan, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlatılan depremsellik araştırmaları kapsamında 90 hendek kazılarak 140'tan fazla örnek alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi. Örneklerin incelenmesiyle elde edilecek bulgulardan İzmir ve çevresinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel, İzmir'in 100 kilometre yarıçapında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından haritalanan bütün diri fayları çalıştıklarını aktardı.

Söke Gülbahçe köyünde açılan hendekte yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Erhan Altunel, "Günümüzden 10 bin yıl önce oluşan genç çökerleri kesen faylar varsa bunları inceliyoruz. Fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız ve fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'dan fazla. Bu örnekleri yaş analizi için gönderdik. Yaş analizleri geldiğinde hangi fayın ne zaman, hangi büyüklükte deprem ürettiğine yönelik bilgimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

Söke'nin yaklaşık 15 kilometre güneybatısında Büyük Menderes fay zonunun bulunduğunu belirten Altunel, 1955 yılında 6,8 büyüklünde bir depremin görüldüğü bölgede yüzey kırığı olup olmadığını, daha önce büyük deprem yaşanıp yaşanmadığını araştırdıklarını bildirdi.

Yapılan çalışmaların İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla ve Manisa için de çok önemli olduğunu ifade eden Altunel, hendek açılması konusunda vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan izin almakta zorlandıklarını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nda görevli jeoloji mühendisi Mesut Özdemir de İzmir için risk oluşturabilecek bütün diri fayları araştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tek hedefimiz doğal afetlere, depremlere karşı daha dirençli bir kent yaratmak." ifadelerini kullandı.

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