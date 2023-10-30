İsrail 12 bin kişi olan hastaneyi vurmakla tehdit etti! Gazze'ye kara operasyonları genişliyor....

İSRAİL-Hamas savaşı 24. gününe girerken İsrail, Gaze'ye yönelik kara operasyonlarını genişletti. Öte yandan İsrail, günlerdir çevresini bombaladıkları Kudüs Hastanesi'nu vurmakla tehdit etti. Hastanenin içinde 12 bin kişinin olduğu belirtiliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Reuters kameramanı Abdullah'ın öldüğü saldırıyı kasıtlı olarak yaptığının görüntülerini sundu.

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Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'ye bomba yağdırarak cevap verdi. Saldırı 24. gününe girerken, İsrail saldırılarında 3 binden fazlası çocuk 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki durum her geçen gün daha da kötüye giderken İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz" açıklamasını yaptı. İşte İsrail saldırılarının 24. gününde yaşananlar..

14.20 Gazze merkeze yaklaşan İsrail askeri araçları geri çekildi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların kentten geri çekildiğini duyurdu.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı direkt hedef aldı."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askeri araçları Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi. Selahaddin Caddesi'ne kadar giren İsrail askeri araçları bölgeden tamamen çekildi.

13:50 Gazze'de ölenlerin sayısı 8 bin 306'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.

13.05 Filistin Kızılayı: İsrail Gazze'de bir ambulansı hedef aldı

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sabah saatlerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilen açıklamada, aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

11:55 32 bin konut yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de meydana gelen yıkıma ve can kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Maruf, saldırılarda, 200 binden fazla konutun bombalandığını, bunlardan 32 bininin tamamen yıkıldığını ya da oturulamayacak hale geldiğini belirtti. Ofis Başkanı Maruf, saldırılarda ayrıca 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin de hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

11:33 İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını güncelledi

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı. Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

11:05 Hamas, İsrail topraklarını bir kez daha vurdu

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler güneydeki Netivot kentini vurdu. Magen David Adom ambulans servisi roketin bir eve isabet ettiğini duyurdu. Olay yerinden ilk görüntüler İsrail basınında yer alırken can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Times of Israel'de yer alan habere göre, Gazze'den Netivot'a tahminen 30 roket fırlatıldı.

09:45 İsrail Hastane duvarlarını buldozerlerle yıktı

İsrail havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken, orduya bağlı askerler de gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus başta olmak üzere birçok Filistin beldesine gece boyunca baskınlar düzenledi. Cenin kentine 100 askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı. İsrail güçlerinin Cenin baskınında 4 Filistinli öldürüldü, ikisi ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu eşliğinde Cenin'e giren buldozerler, geceyi yolları kazarak, altyapıya zarar vererek geçirdi. Cenin Devlet Hastanesi'nin dış duvarları da İsrail buldozerleri ve iş makineleri tarafından yıkıldı.

07:00 Hastanedeki 12 bin kişinin canı tehlikede! İsrail: Vuracağız

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı. Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı. Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

06:00 İsrail saldırılarında 35 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

04:00 İsrail, Reuters kameramanının kesten öldürdü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Lübnan-İsrail sınırında 13 Ekim'de gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybeden Reuters kameramanı Abdullah'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk bulguları sitesinde paylaştı. RSF'den yapılan açıklamada, saldırı günü saat 18.00 sularında aralarında Abdullah'ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 saniye aralıkla 2 saldırı gerçekleştiği kaydedildi. RSF tarafından yapılan balistik analizin, söz konusu atışların gazeteci grubu ve araçlarının hedef alındığı bölgenin doğusundan, İsrail sınırı yönünden geldiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu kadar kısa sürede (30 saniyeden biraz fazla) aynı noktaya aynı yönden gelen iki saldırı olması kasti hedefleme olduğunu açıkça gösteriyor." ifadesine yer verildi.

03:00 Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti. Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı. Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.