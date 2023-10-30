BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seviye kritik, susuz günler çok yakın! İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranını açıkladı
Seviye kritik, susuz günler çok yakın! İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranını açıkladı
'Mesaj' nedeni ile mesai arkadaşını öldürdü
'Mesaj' nedeni ile mesai arkadaşını öldürdü
Balıkesir Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı
Bilim insanları, uzayda ilk defa fare embriyosu büyüttü
Bilim insanları, uzayda ilk defa fare embriyosu büyüttü
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson: Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson: Tanrının, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum
Çin'in en kıdemli generali Tayvan için kırmızı çizgiyi çekti
Çin'in en kıdemli generali Tayvan için kırmızı çizgiyi çekti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 48 personel alınacak
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Free Web Türkiye raporunu açıkladı: 40 bin habere erişim engeli
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhurbaşkanı'mızın talimatları var
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
1929 buhranında ABD'deki yaşamı anlatan "Gangster" Opera Sahnesi'nde
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi!
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı
Seç Market, ‘Bayim Olur Musun’ fuarına katıldı