Süper Lig ekibinde Stefan Kuntz sesleri

Stefan Kuntz'un menajeri Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a göreve hazır olduğunu iletti. Akdeniz ekibinin ise bu öneriyi değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

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Son olarak A Milli Takımın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz'un Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a önerildiği öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre, A Milli Takımın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz'un menajeri aracılığıyla Akdeniz ekibin göreve hazır olduğunu iletti.

Alanyaspor'un henüz bu öneri hakkında karar vermediği ancak değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Sivasspor'dan alına 2 - 1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ömer Erdoğan istifa kararı aldığını açıklamıştı. Ardından Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu.