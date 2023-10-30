BIST 7.729
DOLAR 28,24
EURO 29,93
ALTIN 1.811,25
HABER /  EKONOMİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 sözleşmeli personel alacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 sözleşmeli personel alacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Abone ol

Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, Meteoroloji 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30 Ekim-13 Kasım 2023 arasında yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kupasında 3. tur hakemleri açıklandı
Türkiye Kupasında 3. tur hakemleri açıklandı
Sporda yatırım hamlesi hız kesmiyor
Sporda yatırım hamlesi hız kesmiyor
5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekibinde Stefan Kuntz sesleri
Süper Lig ekibinde Stefan Kuntz sesleri
Kayseri'de yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı
Kayseri'de yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı
Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü
Aksaray'da aracın lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 2 ölü
Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl hapis!
Sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl hapis!
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz
Tansiyon hastalığında yaş düşmeye başladı!
Tansiyon hastalığında yaş düşmeye başladı!
Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümü için tarih verdi
Bakan Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın yeni bölümü için tarih verdi
4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı
4 şehir için deprem araştırması! 90 hendek kazıldı, iki depremin izleri ortaya çıktı
Cildiniz en küçük bir çarpmada bile morarıyorsa dikkat!
Cildiniz en küçük bir çarpmada bile morarıyorsa dikkat!