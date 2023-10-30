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Türkiye Kupasında 3. tur hakemleri açıklandı

Türkiye Kupasında 3. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: İlker Yasin Avcı

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor: Berkan Çetin

14.00 Manisa FK-Pazarspor: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Alirıza Altunbakır

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor: Berk Çekal

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer: Ömer Faruk Turtay

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: Alper Akarsu

1 Kasım Çarşamba:

13.00 İstanbulspor-Kepezspor: Emre Kargın

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: Can Cengiz

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945: Semih Kurt

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mertcan Erölmez

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967: Enver Aydın

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: Batuhan Gültek

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: Burak Doğru

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor: Erdal Yılmaz

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: Kemal Savaş

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: Melih Kurt

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: Giray Şaylan

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: Sercan Karaca

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: Berkay Erdemir

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: Kemal Ögen

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: Emre Küçük

14.00 Altay-Aliağa Futbol: Lütfullah Aslan

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: Ertuğrul Kösterelioğlu

15.00 Boluspor-Karaman FK: Hakan Ülker

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor: Mehmet Türkmen

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor: Doğu Yılmaz

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Kasım Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor: Muhammet Ali Metoğlu

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09: Erdem Mertoğlu

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: Fatih Tokail

20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

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