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Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı

Galler-Türkiye maçının bilet satışına başlandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Galler maçının genel bilet satışları ise yarın başlayacak.

Galler-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, bin 400 lira olarak belirlendi.

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