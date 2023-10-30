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Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü

AFYONKARAHİSAR'da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gösteri hazırlayan 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı.

Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü.

Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Öğretmenden anneye tuhaf tepki

Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

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