Hamas baskınında rehin alındığı görüntü şok etmişti! 22 yaşındaki Alman Shani Louk öldü
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda yarı çıplak vaziyette bilinçsiz bir şekilde bir kamyonetin arkasında "zafer turu" ile gezdirilen 22 yaşındaki Alman vatandaşı dövmeci Shani Louk'tan üzen haber geldi. Hamas'ın daha önce hayatta olduğunu açıkladığı Louk'un hayatını kaybettiği kesinleşti.
Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e gerçekleştirdiği saldırıda bir kamyonetin kasasında yarı çıplak şekilde taşındığı görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, hakkında birçok spekülasyonun ortaya atılan 22 yaşındaki Alman dövmeci Shani Louk ile ilgili bir açıklama bugün ailesinden geldi…
Saldırıdan hemen sonra paylaşılan sosyal medya görüntülerinde bir bacağı ters dönmüş bir şekilde bilinci kapalı bir biçimde bir kamyonetin arkasında gezdirilen ve yoldan geçen Hamas militanlarının üzerine tükürerek hakaret ettiği Louk’un yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hamas’ın saldırı düzenlediği Nova Festivali’ne katılan ve eğlendiği sırada saldırıya uğrayan Louk ile ilgili net bir açıklama yapılmamıştı. Geçen 3 hafta içerisinde ailesi kızlarının hayatta olduğunu iddia ederken Hamas’tan ya da İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti.
Ailesi resmen duyundu: Öldü
Genç kadının akıbeti uzun bir süre merak konusu oldu. Fakat bugün Louk’un ailesi kızlarının öldüğünü duyurdu. Hamas Ekim ayının başında gerçekleştirilen şafak saldırılarında en az 200 kişiyi kaçırmış, 1400 kişiyi de öldürmüştü.