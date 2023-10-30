Hamas baskınında rehin alındığı görüntü şok etmişti! 22 yaşındaki Alman Shani Louk öldü

Hamas’ın saldırı düzenlediği Nova Festivali’ne katılan ve eğlendiği sırada saldırıya uğrayan Louk ile ilgili net bir açıklama yapılmamıştı. Geçen 3 hafta içerisinde ailesi kızlarının hayatta olduğunu iddia ederken Hamas’tan ya da İsrail’den konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti.