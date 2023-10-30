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Kadın futbolcuyu dudağından öpen Luis Rubiales'in cezası belli oldu FİFA açıkladı

Kadın futbolcuyu dudağından öpen Luis Rubiales'in cezası belli oldu FİFA açıkladı

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası Finali'nin kupa seremonisinde kadın futbolcuyla yaşadığı olay nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales’e 3 yıl boyunca tüm spor organizasyonlarından men cezası verdi.

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Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası Finali'nin kupa seremonisinde kadın futbolcuyla yaşadığı olayın yakınları devam ediyor.

FIFA, İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'e FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üç yıl süreyle ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerinden men cezası verildiğini duyurdu.

Luis Rubiales, yaşanan olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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