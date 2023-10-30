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Evde kumar oynarken yakalandılar! 5 kişiye para cezası kesildi!

Evde kumar oynarken yakalandılar! 5 kişiye para cezası kesildi!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir ikamette kumar oynayan 4 kişi ve ev sahibine yaklaşık 20 bin TL para cezası kesildi.

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Denizli’de jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde E.K.’ye ait ikamette kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, M.K., G.A., D.A. ve T.H.’yi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan 4 şüpheliye 4 bin 55 TL’den para cezası kesilirken ev sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi. Ekiplerce ceza yazılan 5 kişi hakkında soruşturma başlatılırken evde kumarda kullanılan materyal ve paralara da ekiplerce el konuldu.

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