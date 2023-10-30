İranlı Yahudilerden Filistin’e destek mesajı!

İran’ın başkenti Tahran’daki Yusuf Abad Sinagogu’nda “Yahudilik, Siyonizm’den ayrıdır” sloganı ile bir araya gelen İranlı Yahudiler, İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğini savunarak İsrail’i kınadı.

Abone ol

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Yusuf Abad Sinagogu’nda İranlı Yahudiler Filistin’e destek programı düzenledi. Program sonunda İran Yahudileri tarafından hazırlanan bildiri okunurken bildirinin ardından programa katılan İranlı Yahudiler, İsrail karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi.

"Yahudilik, Siyonizm’den ayrıdır” sloganıyla bir araya gelen İranlı Yahudiler, İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğini savunarak, Siyonist düşüncenin Yahudilik öğretilerine aykırı olduğunu belirtti. Programa İran Yahudileri Lideri Haham Yunus Hamami Lalezar, İran Yahudileri Şurası Başkanı Haraf Yehuda Gerami ve Yahudi Milletvekili Hümayun Samehyah Necefabad katıldı. Programda konuşan İran Yahudilerinin temsilcisi ve İran Meclisi milletvekili Hümayun Samehyah Necefabad, “Dünyadaki diğer özgür Yahudiler gibi biz de İran Yahudileri olarak İsrail rejiminin Gazze’de işlediği cinayetleri kınıyoruz. Netanyahu ve Siyonist İsrail rejiminin kirli hükümeti bu savaşın yakalarına yapışacağını bilmelidir. Netanyahu bu savaş nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve yaptıklarının cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.

“Filistin halkı bu savaşın kazananı olacak”

Filistinlilerin yakın gelecekte kendi evlerine döneceklerini umut ettiğini belirten Necefabad, “Filistin halkı bu savaşın kazananı olacağı gibi, yakın bir gelecekte kendi gerçek evlerine dönerek özgür ve güvenlik içerisinde yaşayacaklar” dedi. İran Yahudileri tarafından hazırlanan ve okunan bildiride İran’ın farklı şehirlerinde yaşayan Yahudilerin Filistin’e destek için bir araya geldikleri belirtilerek, “İran Yahudileri olarak, Gazze’de kuşatma altında olan ve en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılan mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail rejimi tarafından acımasız bir şekilde katliama uğramalarını kınıyor ve bu rejimin eylemlerinin Yahudi öğretilerine aykırı olduğunu ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"Kadınların, çocukların, hastanelerin ve dini yerlerin hedef alınması kabul edilemez"

Düzenlenen programa ilişkin açıklamada bulunan İran Yahudileri Lideri Haham Yunus Hamami Lalezar, “İran Yahudileri olarak Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah ve Yezd şehirlerinde İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına tepki ve mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için bu programı düzenledik. Her savaşın kendine göre bir ilkesi ve uluslararası hukuku vardır. Kadınların, çocukların, hastanelerin ve dini yerlerin hedef alınması kabul edilemez. Bu yaşananlar tüm dini öğretilere ve hatta insani değerlere ters düşmektedir. Uluslararası toplumun baskısı ile kısa zamanda Gazze’de ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların ulaştırılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

"İsrail rejimine yönelik uluslararası destek azaltılmalıdır"

Yahudi din adamı Davud Sasani ise, Gazze’de yaşanan savaşın sorumlusunun İsrail olduğunu belirterek, İsrail tarafından uygulanan soykırım Yahudilik öğretilerine aykırı olduğunu söyledi. Sasani, “Savaşın bitmesi için dua ediyoruz. Diğer yandan dünya genelinde Siyonist İsrail rejimini destekleyenler bu konuda kendi özeleştirilerini vermeliler. İsrail rejimine baskı yapmalılar ve rejime yönelik uluslararası destek azaltılmalıdır” dedi.

“Dünyadaki bütün ülkelerin bir araya gelerek bu savaşı sona erdireceklerini umut ediyorum”

Programa katılan Tahran Yahudi okulu öğrencilerinden Musa Afşari ise, “Tevrat’ta herkesi kendin gibi sev ayeti yer alıyor. Gazze’de insanların elektriği, suyu, gıdası ve temel insani ihtiyaçları yok. Biz burada bu imkanlara sahibiz. Gazzeli çocukların da bu imkanlara sahip olması gerekiyor. Dünyadaki bütün ülkelerin bir araya gelerek bu savaşı sona erdireceklerini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.