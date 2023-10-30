Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Benden beklenen değişimi yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim süreci ile ilgili ilk kez konuştu. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat çeken Kemal kılıçdaroğlu, ''Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim tartışmalarıyla ilgili ilk ke konuştu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Kamuoyunun benden beklediği...

CHP Lideri, İsmail Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım."

Kurultay'da seçilmekle ilgili sıkıntı yok

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 4-5 Kasım tarihlerinde yapacağı kurultayda kendisi açısından bir sorun olmadığını belirtti.

14-28 Mayıs'ta birtakım hatalar oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçları için yaptığı değerlendirmesinde, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" dedi.