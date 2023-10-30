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Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı, sevenlerinden dua istedi

Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı, sevenlerinden dua istedi

Kolon kanseriyle mücadele eden Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan ameliyat oldu. Hasta yatağından video paylaşan Öztan, durumunun iyiye gittiğini söyleyerek dua istedi.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan geçen mart ayında daha önce dört kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, ameliyat oldu.

Hasta yatağından bir video yayınlayarak sağlık durumundan bahseden oyuncu, “Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hâlâ hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum” dedi.

Bahar Öztan videoyu “Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın” notuyla paylaştı.

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