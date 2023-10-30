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Bisikletiyle traktörün arkasına tutundu! Sonrası çok korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bisikletiyle traktörün arkasına tutundu! Sonrası çok korkunç

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle traktörün arkasına tutunan çocuk, altında kalarak hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, traktörün arkasında tutunarak ilerledi. Dengesini kaybeden çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü teslim olurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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