Kurşun adres sormadı! 6 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, gelen sesleri merak edip evinin terasına çıkan kız çocuğu boynundan vurularak ağır yaralandı.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1174 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Silah seslerini duyan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Fatma E. olup biteni izlemek için evlerinin terasına çıktı. Bu sırada tabancalardan birinden çıkan kurşun kız çocuğunun boynuna isabet etti.

Olayın şüphelileri hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Küçük kız çocuğu annesi Sevsen E. ve yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun yakınları olay yerinde göz yaşlarına boğuldu.

Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis zanlıların tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.