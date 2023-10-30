Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç belli oldu

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'in sakatlığını atlatıp sahalara döneceği tarih belli oldu.

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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'de transfer ettiği genç yıldız Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi netleşti. İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre; Arda Güler, 8 Kasım itibarıyla tam anlamıyla iyileşecek ve Real Madrid formasıyla maçlara çıkmaya hazır hale gelecek.

Haberde; Real Madrid yetkililerinin, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında Arda Güler'in ilk maçın çıkmasını planladığı yazıldı.

2 sakatlık birden yaşamıştı

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıksa da henüz İspanyol devinin forması ile bir maça çıkamadı.