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Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç belli oldu

Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç belli oldu

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'in sakatlığını atlatıp sahalara döneceği tarih belli oldu.

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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'de transfer ettiği genç yıldız Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi netleşti. İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre; Arda Güler, 8 Kasım itibarıyla tam anlamıyla iyileşecek ve Real Madrid formasıyla maçlara çıkmaya hazır hale gelecek.

Haberde; Real Madrid yetkililerinin, 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında Arda Güler'in ilk maçın çıkmasını planladığı yazıldı.

2 sakatlık birden yaşamıştı

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıksa da henüz İspanyol devinin forması ile bir maça çıkamadı.

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