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Antalyaspor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 1 Kasım Çarşamba günü evinde 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, spor salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada taktiksel organizasyonlar çalıştı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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