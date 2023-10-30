Dağıstan'da İsrailli yolcuları protesto gösterileriyle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da, Tel Aviv’den gelen uçağın Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle çıkan olaylarda 20 kişi yaralanırken, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Dağıstan’daki olaylar, dış müdahalenin sonucu” ifadelerini kullandı.

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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 24’üncü gününde devam ederken, dünya genelinde İsrail ve vatandaşlarına yönelik tepkiler büyüyor.

Dün akşam İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen bir yolcu uçağının Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle yüzlerce Dağıstanlı gelen İsrail vatandaşlarına büyük tepki göstermişti.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında çıkan olaylarda kolluk kuvvetleri ve sivillerden oluşan toplam 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mahaçkale Havaalanı çevresinde dün yaşanan olayların büyük ölçüde dışardan gelen bilgiler de dahil dış müdahalenin sonucu olduğu çok açık” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Dağıstan’da çıkan olaylara ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve bu akşam toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını basmış, çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatılmıştı.