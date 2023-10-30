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İstanbul'da kayalıklara tırmanma macerası feci bitti: 100 metre yükseklikten düştü

İstanbul'da kayalıklara tırmanma macerası feci bitti: 100 metre yükseklikten düştü

SARIYER'de gezerken kayalıklara çıkmaya çalışan iki gençten biri dengesini kaybederek, yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan kıyıya düşen genç, ekipler tarafından kıyı emniyeti botuyla ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay saat 15.00 sıralarında Garipçe Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye gezmeye gelen Ferhat Kurnaz ve Vehbi Kılıç isimli 21 yaşındaki iki arkadaş, kıyıdan ilerlerken kayalıklara tırmandı. Vehbi Kılıç tepeyi tırmandıktan sonra arkadaşını bekledi.

O sırada Ferhat Kurnaz ise dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gence yardımcı olmak isteyen köylülerden bazıları, ekipler gelene kadar yaralı gencin yanında bekledi. Kısa bir süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri kıyı emniyeti botuyla yaralı gencin düştüğü yere ulaştı.

İtfaiye erlerinden biri gencin üşümemesi için üzerindeki yeleği gencin üzerine örttü. Yaralı genç, sedyeye konulmasının ardından kıyı emniyeti botuyla Rumeli Feneri’nde bulunan Kıyı Emniyeti’ne götürülerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı gencin arkadaşı Vehbi Kılıç, ‘’Biz Garipçe Kalesi’ne gelmiştik. Kıyılardan doğru ilerlemeye başladık. Bir tepe vardı, ben çıkmak istedim, çıktım. Bir evin arka bahçesine geldim. O da gelmeye çalıştı ama arkamda kaldı, gelemedi. Ben de orada beklemesini ve kurtarmak için geleceğimi söyledim. Yukarıdan gelirken 5-10 defa aradım, cevap vermedi. Sonra tekrardan çıktığım yere geldim. Aşağıya baktığımda düşmüştü, yerde yatıyordu. Kulağından kan geliyormuş, durumunu tam olarak bilmiyoruz’’ dedi.

‘’Lütfen gelmeyin’’

Garipçe Köyü sakinlerinden Müesser Bülbül köyde bu vakaların fazla yaşandığını ve vatandaşların buraya gelmemelerini belirterek, ‘’Burası Garipçe Köyü, çok tehlikeli. Lütfen, rica ediyoruz gelmeyin. Sahilleri falan çok tehlikeli. Çocuk düştü, alamıyorlar onu. Herkese söylüyorum, gelmeyin, çocuklarınızı da yalnız yollamayın. Boğulmalar oluyor. Köy güzel diye geliyorlar, demek ki güzel değilmiş, gelmeyin’’ şeklinde konuştu.
Öte yandan yaralı gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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