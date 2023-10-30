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CHP hafta sonu kurultaya gidiyor

CHP hafta sonu kurultaya gidiyor

CHP, hafta sonu 38’inci Olağan Büyük Kurultay'ını gerçekleştirecek. Kurultayın ilk gününde, genel başkan seçilecek. Pazar günü ise partinin en önemli karar organı olan 60 kişilik Parti Meclisi için seçim yapılacak.

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CHP'de hafta sonu yapılacak 38’inci Olağan Büyük Kurultay için geri sayım başladı. 2 gün sürecek kurultayda ilk gün, çok adaylı bir genel başkanlık yarışının yaşanması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı "değişimcilerin" adayı Özgür Özel ve eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen’in genel başkanlık mücadelesi vermesi bekleniyor.

KURULTAY HEYECANI

Divan Başkanlığı'nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda genel başkan adayı olabilmek için 1368 delegenin yüzde 5’inin yani 68'sinin imzasını almak gerekecek.

CHP’de gerek genel merkez yönetimi, gerekse değişimciler, kurultayı garantileyebilmek yoğun çalışma yürütüyor.

Her iki taraf da kurultaydaki olası tabloyu görebilmek için delegelerden imza topluyor.

Değişimciler şu anki tabloyu “başa baş” olarak nitelendirken Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını söyleyen bazı MYK üyeleri ise Genel Başkan'ın alacağı oyun 800’ün altına düşmeyeceğini iddia ediyor.

"ÇARŞAF LİSTE" Mİ "BLOK LİSTE" Mİ?

Kurultayda genel başkan seçiminin ardından tüm dikkatler pazar gününe Parti Meclisi'nin belirleneceği seçime çevrilecek.

1368 delege, bu kez 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nu belirlemek için sandık başına gidecek.

PM seçiminin "çarşaf liste" ile mi yoksa "blok liste" ile mi yapılacağı tartışma konusu.

Kurultaya "çarşaf liste" ile gidilmesi sonrasında ise seçilecek genel başkanın "anahtar" listesini delegeye sunması bekleniyor.

CHP
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