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İsrail ordusu açıkladı: Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda havan mermisi atıldı!

İsrail ordusu açıkladı: Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda havan mermisi atıldı!

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına çok sayıda havan mermisi atıldığını açıkladı.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan çok sayıda havan mermisi nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi.

Havan mermilerinin Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atıldığı ifade edilen açıklamada, yaralanan asker olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılara karşılık ateşin açıldığı noktanın topçu ve havan atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü.

Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 4 sivil, İsrail'de de bir sivil hayatını kaybetti.

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