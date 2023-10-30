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Fenerbahçe'nin iki yıldızı derbide yok

Fenerbahçe'nin iki yıldızı derbide yok

Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan başarılı futbolcuları Becao ile Fred'in Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlier sahadan 5-0 galip ayrılırken takım iki oyuncunun sakatlığı ile sarsıldı. 

Fred, ilk yarıyı tamalayamadan oyundan çıkarken Becao ise ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkamadı. 

Yaşanan sakatlıkların ardından iki yıldız ismin durumu merak konusu oldu. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe’de Becao ve Fred, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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