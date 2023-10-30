BIST 7.713
DOLAR 28,26
EURO 30,02
ALTIN 1.816,15
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Dağıstan açıklaması: Dış müdahale sonucu

Rusya'dan Dağıstan açıklaması: Dış müdahale sonucu

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da, Tel Aviv’den gelen uçağın Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle çıkan olaylarda 20 kişi yaralanırken, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Dağıstan’daki olaylar, dış müdahalenin sonucu” ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 24’üncü gününde devam ederken, dünya genelinde İsrail ve vatandaşlarına yönelik tepkiler büyüyor.

Dün akşam İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen bir yolcu uçağının Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle yüzlerce Dağıstanlı gelen İsrail vatandaşlarına büyük tepki göstermişti.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında çıkan olaylarda kolluk kuvvetleri ve sivillerden oluşan toplam 20 kişinin yaralandığı belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mahaçkale Havaalanı çevresinde dün yaşanan olayların büyük ölçüde dışardan gelen bilgiler de dahil dış müdahalenin sonucu olduğu çok açık” ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN TOPLANTI KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Dağıstan’da çıkan olaylara ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve bu akşam toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını basmış, çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin iki yıldızı derbide yok
Fenerbahçe'nin iki yıldızı derbide yok
Numan Kurtulmuş: Gazze insanlıkla ilgili bir meseledir
Numan Kurtulmuş: Gazze insanlıkla ilgili bir meseledir
Hakan Fidan AB'nin iki yüzlülüğünü AB Delegasyonu büyükelçilerinin yüzüne söyledi
Hakan Fidan AB'nin iki yüzlülüğünü AB Delegasyonu büyükelçilerinin yüzüne söyledi
İstanbul'da kayalıklara tırmanma macerası feci bitti: 100 metre yükseklikten düştü
İstanbul'da kayalıklara tırmanma macerası feci bitti: 100 metre yükseklikten düştü
Diyarbakır 100. yıla hızlı girdi! İlk gün 85 bebek dünyaya geldi
Diyarbakır 100. yıla hızlı girdi! İlk gün 85 bebek dünyaya geldi
Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş hayatını kaybetti
Ankaralı sanatçı Süleyman Keleş hayatını kaybetti
Şırnak'ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 14 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
"Üç Kızın Hikayesi", İtalya'da en iyi film projesi ödülünü kazandı
"Üç Kızın Hikayesi", İtalya'da en iyi film projesi ödülünü kazandı
CHP hafta sonu kurultaya gidiyor
CHP hafta sonu kurultaya gidiyor
İsrail ordusu açıkladı: Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda havan mermisi atıldı!
İsrail ordusu açıkladı: Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda havan mermisi atıldı!
PKK/KCK operasyonunda yakalanmışlardı! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!
PKK/KCK operasyonunda yakalanmışlardı! 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO heyeti bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO heyeti bir araya geldi