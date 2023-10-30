İsrail televizyonunda katliam sayacı: Bebeklere de 'terörist' dediler

İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu internet sitesine, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirdi. İsrail'in işlediği katliamla ilgili verileri ekrana aktaran kanal, öldürülen bebek, kadın ve yaşlıları da terörist olarak gösterdi. Katliam sayacına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Gazze Şeridi'ne saldırıyor, Filistinlileri katlediyor, İsrail medyası öldürülen Filistinli bebekleri dahi terörist olarak lanse ediyor.

İsrail merkezli Kanal14 televizyonunun internet sayfasında bir skandala imza atıldı.

Sayfaya, öldürülen filistinlileri gösteren bir sayaç yerleştirildi.

Katliam sayacı sürekli hareket halinde.

Anlık güncellenen sayfada öldürülen Filistinlilerin sayısı Gazze tarafından açıklanandan daha yüksek.

Ancak asıl skandal, saldırılarda öldürülen bebek, kadın ve yaşlıların da terörist olarak lanse edilmesi.

Sitede ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılar, Filistinli yaralılar ve saldırıya uğrayan binalarla ilgili olduğu öne sürülen veriler de yer alıyor.

Sosyal medyadan skandal paylaşıma tepki yağdı.

ABD Başkanı Joe Biden, filistinlilerin can kaybı verilerine güvenmediğini söylemişti. Oysa İsrail televizyonundaki katliam sayacında paylaşılan rakamlar Filistin tarafının açıkladığından çok daha fazla.