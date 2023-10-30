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Kahramanmaraş'ta 4.2 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 şiddetinde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi. Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan yaşanan depremlerin etkisi hala sürüyor. Depremden etkilenen illerde artçılar devam ediyor.

Son olarak AFAD, bugün bir yeni depremi duyurdu.

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı..

AFAD, saat 19.25 sıralarında merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

Deprem yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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