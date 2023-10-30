Gazze'deki Sivil Savunma Birimi: Tel el-Heva'da yaşananlar soykırımdır

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine yönelik saldırıları "soykırım" olarak nitelendirdi.

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Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Tel el-Heva bölgesine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Saldırıyla ilgil bilgi veren Basal, "İşgal güçleri, ara sokakları yok etti. Bizim oraya ulaşma imkanımız yok. Tel el-Heva'da olan şey soykırımdır. Tel el-Heva'ya yüzlerce bomba yağıyor, çalışmamızda büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Kudüs Hastanesinin tüm çevresi 8. ve 10. caddeler hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekiplerinin de hedef alındığını belirten Basal, "Yardım için gittiğimizde bizi de hedef aldılar ve oradan ayrıldık." dedi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi de yaptığı açıklamada "Tel el-Heva bölgesinde ve Kudüs Hastanesi çevresinde olup bitenler, çok geç olmadan, uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini gerektiren tam teşekküllü bir savaş suçudur." denildi.

İsrail ordusunun Tel el-Heva bölgesi ile Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine düzenlediği şiddetli saldırılar, bölgede büyük yıkıma neden olmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.