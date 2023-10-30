Fenerbahçe'nin Dzeko paylaşımında Icardi'ye flaş gönderme

Fenerbahçe gol krallığında Galatasaraylı Mauro Icardi ile yarışan Bosnalı golcüsü Edin Dzeko için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takımın paylaşımındaki penaltı detayı ise dikkat çekti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederken, yıldız golcü Edin Dzeko ise geceye hat-trick ile damga vurdu.

37 yaşındaki golcü, Pendikspor karşısındaki müthiş performansıyla 11 yıl sonra ilki başardı.

Pendikspor karşısında üç kez fileleri havalandıran Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City vs Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında hat-trick yaptı ve gol krallığında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi yakaladı.

DZEKO PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bununla ilgili Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Edin Dzeko paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ise Icardi'ye yapılan gönderme dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

Dzeko gibi ligde 10 golü bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin attığı gollerin 3'ü penaltı vuruşundan gelmişti. Fenerbahçe, Dzeko paylaşımında buna dikkat çekerek Icardi'ye göndermede bulundu.