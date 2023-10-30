Kabine yarın toplanıyor! Masadaki önemli konu başlıkları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda memur ve emekli zam, taşerona kadro ve İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda birçok konu ele alınacak.

İç ve dış siyasetteki gelişmeler toplantının gündemini belirleyecek.

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde memur ve emekli zammı başta olmak üzere 90 bin taşerona kadro ve Gazze'ye yapılan saldırılar olacak..

Bunun yanı sıra toplantıda ayrıca ev hanımlarına emeklilik, Merkez Bankası'nın faiz kararı, Bağ-Kur prim gün sayısı, yeni evleneceklere kredi gibi konular da ele alınacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Prim gün sayısı

Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.

Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi, konut ve kira sektörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.

Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

İsrail-Filistin çatışması

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.

Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.