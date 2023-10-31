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Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu

10. haftası tamamlanan Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray ise zirveyi yakından takibini devam ettirdi.

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Süper Lig'de 10. hafta sona erdi.

Pendikspor'u 5-0 mağlup eden lider Fenerbahçe, kendisine ait 9 maçlık lige galibiyetle başlama rekorunu 10 maça taşıdı.

Rizespor'u tek golle geçen Galatasaray, 9 galibiyet ve 1 beraberlikle tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Antalyaspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Başakşehir ise küme düşme hattına geriledi.

Süper Lig'de görünüm

10. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Kayserispor: 1-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Alanyaspor-Sivasspor: 1-2

Adana Demirspor-Konyaspor: 3-0

Rizespor-Galatasaray: 0-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Antalyaspor-Başakşehir: 1-0

Ankaragücü-Samsunspor: 2-0

Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

Haftanın kapanışını Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başaran Beşiktaş yaptı.

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