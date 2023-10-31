Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu

10. haftası tamamlanan Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Galatasaray ise zirveyi yakından takibini devam ettirdi.Abone ol
Süper Lig'de 10. hafta sona erdi.
Pendikspor'u 5-0 mağlup eden lider Fenerbahçe, kendisine ait 9 maçlık lige galibiyetle başlama rekorunu 10 maça taşıdı.
Rizespor'u tek golle geçen Galatasaray, 9 galibiyet ve 1 beraberlikle tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı ve zirve takibini sürdürdü.
Antalyaspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Başakşehir ise küme düşme hattına geriledi.
Süper Lig'de görünüm
10. haftanın sonuçları:
Hatayspor-Kayserispor: 1-2
Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1
Alanyaspor-Sivasspor: 1-2
Adana Demirspor-Konyaspor: 3-0
Rizespor-Galatasaray: 0-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0
Antalyaspor-Başakşehir: 1-0
Ankaragücü-Samsunspor: 2-0
Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5
Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0
Haftanın kapanışını Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başaran Beşiktaş yaptı.