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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası kara yollarında son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası kara yollarında son durum

Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerindeki Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çalışmalar sırasında Ankara-İstanbul yönündeki güney taşıma yolu, diğer istikametteki yola aktarılarak, trafik akışı çift yönlü gerçekleştiriliyor. TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 27. kilometresindeki Harmancık Tüneli'nin tüplerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek. Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor. Bartın-Karabük yolunun 31-33. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrım kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunda Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı'nda yapılacak derz yenileme işi sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

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