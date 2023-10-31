12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Marketten eve dönen ailesi feci halde buldu
ADANA'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, çocuğun av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.Abone ol
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde markete giden ailesi eve geldiğinde 12 yaşındaki çocukları Emir Koç'u av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Emir Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.