BIST 7.698
DOLAR 28,28
EURO 30,15
ALTIN 1.817,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Marketten eve dönen ailesi feci halde buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Marketten eve dönen ailesi feci halde buldu

ADANA'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, çocuğun av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. 

Abone ol

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde markete giden ailesi eve geldiğinde 12 yaşındaki çocukları Emir Koç'u av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Emir Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyor
Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyor
İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı
İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı
Madeni 5 TL çıktı! Resmi Gazete'de yayınlandı! Toplam 100 milyon adet olacak...
Madeni 5 TL çıktı! Resmi Gazete'de yayınlandı! Toplam 100 milyon adet olacak...
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! UCM Başsavcısı uyardı: Bu savaş suçu.... Katliamda 24. gün neler oluyor
İsrail Gazze'de Türkiye hastanesini vurdu! UCM Başsavcısı uyardı: Bu savaş suçu.... Katliamda 24. gün neler oluyor
Hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebeği kurtarıldı! Pompalı tüfekli cani tuvalette yakalandı
Hamile kadın öldürüldü, karnındaki bebeği kurtarıldı! Pompalı tüfekli cani tuvalette yakalandı
Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece'de öğrenci yurdunda zehirlenme! 60'a yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı
Küçükçekmece'de öğrenci yurdunda zehirlenme! 60'a yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı
2023 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu
2023 Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu
ABD'den Türkiye açıklaması! 'NATO'dan çıkarılmalı' çağrıları vardı
ABD'den Türkiye açıklaması! 'NATO'dan çıkarılmalı' çağrıları vardı
Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu
Süper Lig'de 10. haftanın ardından oluşan puan durumu
ABD, salgınlardan hiç ders çıkarmıyor
ABD, salgınlardan hiç ders çıkarmıyor
Çocuklarda sık görülen doğuştan kalp hastalıkları nelerdir?
Çocuklarda sık görülen doğuştan kalp hastalıkları nelerdir?