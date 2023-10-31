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Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya! Başarılı operasyonlarla vatandaşın gönlünü kazandı

Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya! Başarılı operasyonlarla vatandaşın gönlünü kazandı

İÇŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, üst üste yapılan başarılı çete ve uyuşturucu operasyonlarıyla gündemden düşmezken, Cumhuriyet Bayramı mesajıyla da herkesin takdirini kazandı. İşte tüm bunların ardından önce ekonomist Mahfi Eğilmez sonra da ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Yerlikaya'yı göstereceğini iddia ettiler.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde yıldızı en çok parlayan siyasetçilerin başında geliyor. İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra mafyaa yönelik büyük operasyonlara imza atılmasıyla yıldızı parlamaya başlayan Bakan Yerlikaya, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yayınladığı video ile de tüm kesimlerin alkışını aldı.

Eğilmez: Erdoğan Yerlikaya'yı hazırlıyor

İşte tüm bunların ardından ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Atatürk vurgulu 29 Ekim mesajının laik kesimden oy alma çabası olduğunu iddia ederek, “Kanımca Erdoğan, Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor ve her ikisi de bu seçimi kazanmanın yolunun Atatürk vurgusundan geçtiğini biliyor ve bunu uyguluyor” dedi.

İstanbul'da Yerlikaya, Ankara'da Gökçek

MAK Araştırma şirketinin patronu ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylığı için öne çıkan isimlerin açıkladı. "AK Parti’nin İstanbul adayı kuvvetle muhtemel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara adayı yine kuvvetli bir ihtimal Osman Gökçek" iddiasında bulundu.

İl Başkanı en güçlü adaydı ama...

Son günlere kadar AK Parti'nin İstanbul için en güçlü adayının İl Başkanı Osman Kabaktepe olduğunu, ismi geçen diğer adaylardan önde olduğunu belirten Mehmet Ali Kulat, "Son günlerde değişti. AK Parti'nin İstanbul adayı kuvvetle muhtemel ki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya" dedi. 

Ankara'da Altınok ve Tiryaki'ye rağmen...

AK Parti'nin Ankara adaylığı için Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki isimlerinin konuşulduğunu anlatan anketçi Mehmet Ali Kulat, "Ancak ben Osman Gökçek'in çok şanslı olduğu kanaatindeyim, eğer aday gösterilirse. Sebebi de şu; Birincisi gençliği, AK Parti'nin sıkıntı çektiği genç seçmene ulaşabiliyor. İkincisi Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a karşı hiç seçim kaybetmedi. Onun üzerine gençlik aşısıyla iş başka bir yere evrilebilir" dedi.

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