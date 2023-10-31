Trabzonspor, taraftarı Fenerbahçe maçında takımını tribünde desteklemek istiyor

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu: - "Fenerbahçeliler Trabzon'a, Trabzonsporlular Kadıköy'e gitsin" - "Birlik ve beraberliğin sağlanması için illa olumsuz bir durumun yaşanması gerekmiyor" - "Büyük deprem felaketinden sonra tribünlerde büyük sınav verdik; Her takımın taraftarını stadyumumuzda ağırladık"

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Trabzonspor Rota Akçabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervenoğlu, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakalarda taraftar kısıtlamasının kalkması için tüm futbol paydaşlarından destek beklediklerini belirterek Kadıköy'de takımlarını tribünden desteklemek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar tribünden izleyerek takımlarına destek olmak istiyor. İki takım arasında süre gelen taraftar kısıtlamasının artık kalkması gerektiğini belirten Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspordur bunun sorumlusu veya suçlusu Fenerbahçe taraftarı değildir. Fenerbahçe'yi yönetenlerdir. Kulüpler Birliği var. Bütün kulüp başkanları bir masanın etrafında toplanıyor ve konuşuyorlar. Taraftarlar neden bir masanın etrafında toplanamasın ki ? Bu zor değil. En kısa zamanda Türkiye de taraftarlar birliğinin kurulması lazım bununla alakalı bizde kendi içimiz de çalışmalar yapıyoruz ama biz biryere kadar gidebiliriz. Bu konuda futbol paydaşlarının bize destek olması gerekiyor" dedi.

Bir arada maç izlediğimiz günler unutuldu

Birlik ve beraberliği sağlanması için illa olumsuz bir durumunmu yaşanması gerekiyor"diyen Pervanoğlu, "Büyük deprem felaketinden sonra biz bütün renklere gönül vermiş taraftarları stadımız da misafir ettik. Kendi takımlarının formalarıyla maç izlediler. Biz kendi stadımızda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımların bayrağını dalgalandırdık, hiçbir olumsuz durum yaşanmadı. Trabzonspor'a yakışır bir şekilde tüm futbol camiasına bir mesaj verdik. Görüyoruz ki herşey normale dönünce her şeyde unutuldu" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar devam ettiği sürece zararı Türk futbolu görecek diyen Pervanoğlu, kısıtlamalar devam ettiği sürece zararı Türk futbolunun göreceğini belirterek "Kısıtlamalarla birlik sağlanamaz aksine daha çok taraf olurlar daha çok öfkelenirler ve daha çok kavgaya neden olunur. Bu durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. Kısıtlamalar devam ettiği sürece barış hiçbir zaman sağlanamaz küskünlükler bitmez. Türk futboluna fayda sağlamaz tam aksine zarar verir ve veriyorda stadyumlarımızda seyirci sayısı düştü. Sorumluluk hepimizindir farklı renklere gönül versekde ortak noktamız Türkiye'dir.

Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor kötü günde değil iyi günde de birlik beraberlik sağlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan futbolun içinden geliyor. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız bu isteğimize kulak vermesini bekliyoruz. Bu sorunu kökünden bitirsinler artık" diye konuştu. "Fenerbahçeliler Trabzon'a Trabzonsporlular Kadıköy'e gitsin" Futbolun taraftarla güzel olduğunu belirten Pervanoğlu, "Fenerbahçeliler Trabzon'a gelsin Trabzonsporlular Kadıköy'e gitsin. Futbol taraftarla güzel futbol boş tribünlere değil dolu tribünlere karşı oynanınca güzel pandemi döneminde bunu tecrübe ettik.

Deplasman kısıtlamasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı tribününde izleyerek takımımızın yanında olmak istiyoruz. Bu bizim hakkımızdır" şeklinde konuştu.