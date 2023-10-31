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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'ndaki ilk maçında yarın İtalya'yı konuk edecek.

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Müsabaka Sakarya'da oynanacak

Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Karadağ'dan hakemler Stefan Ivanovic ve Marko Vujisic görev yapacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Milli takım 3 Kasım'da ise ikinci maç için İtalya'ya hareket edecek. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 5 Kasım Pazar günü İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

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