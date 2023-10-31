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Motorine indirim geldi! 31 Ekim 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine indirim geldi! 31 Ekim 2023 Salı güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Üst üste gelen zamlarla 40 lirayı aşan motorine (mazot) bugün 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Gece yarısından itibaren indirimli fiyatlar pompaya yansıdı. İşte 31 Ekim 2023 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Üst üste gelen zamlarla 40 lirayı aşan motorine bu kez indirim geldi. Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 31 Ekim 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları...

Motorine 1 lira 57 kuruş indirim geldi

Mazot fiyatı, bu gece yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Böylece motorinin litresi İstanbul'da 38 liraya, Ankara'da 38.62 liraya, İzmir'de ise 38.77 liraya geriledi. 

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 35,07 TL
Motorin fiyatı: 38,05 TL 

ANKARA
Benzin fiyatı: 35,68 TL
Motorin fiyatı: 38,62 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 35,78 TL
Motorin fiyatı: 38,77 TL

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