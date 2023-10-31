BIST 7.697
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.817,72
HABER /  GÜNCEL

Osmangazi Köprüsü'nde gece başlayan sis etkili oldu

Osmangazi Köprüsü'nde gece başlayan sis etkili oldu

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

Abone ol

Bölgede yoğun sis

Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu. Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti. Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’den NATO açıklaması: Türkiye değerli bir NATO müttefiki
ABD’den NATO açıklaması: Türkiye değerli bir NATO müttefiki
KYK yurdunda bir asansör felaketi daha
KYK yurdunda bir asansör felaketi daha
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın İtalya'yı ağırlayacak
Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi
Ali Yerlikaya duyurdu! 28 ilde PKK operasyonu: Sığınaklar imha edildi
Trabzonspor, taraftarı Fenerbahçe maçında takımını tribünde desteklemek istiyor
Trabzonspor, taraftarı Fenerbahçe maçında takımını tribünde desteklemek istiyor
Muğla'da sahilde korkunç görüntü! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Muğla'da sahilde korkunç görüntü! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya! Başarılı operasyonlarla vatandaşın gönlünü kazandı
Bomba kulis! AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya! Başarılı operasyonlarla vatandaşın gönlünü kazandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası kara yollarında son durum
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası kara yollarında son durum
12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Marketten eve dönen ailesi feci halde buldu
12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Marketten eve dönen ailesi feci halde buldu
Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyor
Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyor
İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı
İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı