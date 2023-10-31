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Özgür Özel'den Kemal kılıçdaroğlu'na: Şehzademiz nerede, hangi kafeste tutuyorsunuz?

Özgür Özel'den Kemal kılıçdaroğlu'na: Şehzademiz nerede, hangi kafeste tutuyorsunuz?

CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, koltuğu devredeceği ismi, "Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım" diye açıkladı. "Devretme meselesi demokrasi değil monarşide olur" diyen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste" diye sordu.

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CHP'de kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, varisini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden tarifini yaptığı koltuğu devredeceğini söylediği o gizemli kişinin kimliği merak konusu oldu. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı soruldu. İşte Sözcü'den İpek Özbey7in o sorularına Özgür Özel'in verdiği cevaplar...

Devretme demokraside değil monarşide olur!

Kılıçdaroğlu'nun bir tarifi oldu… “Partiyi bilgili, birikimli iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi. Ben de sordum, mevcut kişiler arasında böyle biri var mı diye. “Var ama görünür hale gelmesi lazım” karşılığını verdi… Bunu nasıl okudunuz?

Devretme meselesi demokrasi değil monarşide olur. Biz bunu 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla reddettik. Her yıl övünüyoruz. Yarın 1 Kasım ve saltanatın kaldırılışının yıldönümü. Biz partimize demokrasi getiremediysek, ülkeye getireceğimiz demokrasiyle nasıl övüneceğiz? Karşısındaki aday olarak baktığınızda ise, öyle bir tanımlama yapar ki, hiç alınmam. Beş yabancı dil bilen, 3 üniversite bitirmiş, geçmişinde şu tecrübe olsun denilen bir tanıma itiraz etmezsin. Ama tanımlama bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrat… Ben ve Örsan Öymen adayız. Bu tanımı yapınca meşru rakiplerine “İyi bir sosyal demokrat değil” diyor. Bu açıdan centilmence değil. Örsan Bey ile bizi bırakın, bu partide bu tanıma uyan yüz binler var.

Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste?

■ “Partide ama görünür değil” diyor…

Görünür olmayan bizim bilmediğimiz birinden bahsediyor. Bu kişi nerede? Hangi görevlerde sınanmış. Yarın partinin başına geldiğinde ne yapacağı nereden belli. Bakın bu bana ne hatırlattı: Saltanatın kaldırılmasıyla ortadan kalkan bir durumdan bahsedeceğim. Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini uygun gördüğünden beri Osmanlı'da bir kafes uygulaması var. Sarayda haremin yanında, tahta geçmesi muhtemel şehzadeler kafeste tutuluyor. Bazen padişah çok uzun yaşayınca bekleyen şehzadenin yaşlanıp öldüğü oluyor. Kafeste delirenler var. Onu bir tek padişah biliyor. Bu uygulamayı görünce dedim ki “Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste”…

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