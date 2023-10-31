Antalya'da 29 Ekim konuşması sosyal medyada gündem olan öğretmen gözaltına alındı

Antalya'daki özel bir okulda öğretmen olan E.K., 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni E.K.’nın 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen E.K. hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından E.K. polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, Şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır.” denildi.

Öğretmen ne demişti?

Okulda düzenlenen 29 Ekim kutlama töreninde söz konusu öğretmen E.K. konuşmasında "Bir yanda anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen nerdesin? Koskoca ülken Araplar icin darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen nerdesin?

Cumhuriyetin göz bebeği fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefahat sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun doktorun işçinin öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğin dediği gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen nerdesin?" ifadelerine yer vermişti?