3. Altın Lider Ödülleri 18-21 Aralık'ta sahiplerini bulacak

KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik: Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz

Türkiye'de 2023 yılının en beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'sunun açıklanacağı "Büyülü Gala Geceleri", 18-19-20-21 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek organizasyonlarla sahiplerini bulacak. KREA M.I.C.E. açıklamasına göre, iş dünyasının tüm paydaşlarının oylarıyla belirlenecek olan 2023 yılının Altın Liderleri için oylama süreci heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Altın Lider Ödülleri, demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri aday gösterebilmesi ve iş dünyasından geçen sene rekor katılımın olması sebebi ile "Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri" olarak kabul ediliyor.

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan Altın Liderler Ödül Platformuna 2022 yılında elli binden fazla tekil oy ulaştı. İş hayatındaki tüm sektörlerin, tüm çalışanlarına ve liderlerine açık olan ve ücretsiz olarak oy kullanılabilen yarışmada, her çalışanın bir oy hakkı bulunuyor ve SMS şifre alt yapısı ile tekrar oy kullanımı engelleniyor.

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hayata geçirilen "Altın Lider Ödülleri" platformunda bugüne kadar tüm Türkiye'den on binlerce oy kullanıldı. Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar 15 Kasım'da sona erecek ve sonrasında noter huzurunda yapılacak değerlendirmeye göre her kategoride, en fazla oy alan liderler, 2023'ün Altın Lideri olarak açıklanacak. Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan "Büyülü Gala Geceleri" programına göre 18 Aralık'ta Türkiye'nin En Beğenilen 50 CHRO'su, 19 Aralık'ta Türkiye'nin En Beğenilen 50 CMO'su, 20 Aralık'ta Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su ve 21 Aralık'ta Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su ödüllerini sahnede fiziki olarak teslim alacak ve ekipleriyle kutlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altın Lider Ödülleri Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu ifade etti. Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor.

C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları anlamlı izleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.