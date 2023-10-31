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Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

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Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda görüntüleri ortaya çıkan Alman vatandaşı dövme sanatçısı Shani Louk'un öldüğü dün kesinleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Louk'un ölümüyle ilgili detayları açıklarken kan donduran bir iddia ortaya attı.

Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

7 Ekim’den beri Orta Doğu’da sular durulmazken, Hamas’ın saldırısının gerçekleştiği gün ortaya çıkan bir videoda görülen dövme sanatçısı Shani Louk’un akıbeti belli oldu.

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Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

7 Ekim’de sosyal medyada paylaşılan bir videoda Louk’a ait olduğu tahmin edilen bir kadın bir aracın üzerinde taşınırken görülmüştü.

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Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

Bilinci kapalı olduğu düşünülen Louk’un bacağının ters pozisyonda olması ve yarı çıplak vaziyette olması gündem olmuştu. Aynı videoda Hamas militanları Louk’a tükürmüş ve hakaret ederken görüntülenmişti.

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Dünyanın konuştuğu isim: Shani Louk! Öldüğü kesinleşmişti, yeni detaylar ortaya çıktı

23 yaşındaki genç kadının ailesi de önce kızlarının hayatta olduğuna dair bir inanç beslediklerini söylerken dün Louk’un öldürüldüğü duyurulmuştu. 

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