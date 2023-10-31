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Ömer Çelik'ten İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına sert tepki

Ömer Çelik'ten İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısını vahşi bir eylem olarak niteleyerek "Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin ve İsrail savaşına dair açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in saldırılarını katliam olarak değerlendirdi.

Bu saldırıları lanetlediklerini söyleyen Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail’in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail’in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..."

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