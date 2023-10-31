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Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor

Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ilişkin yeni düzenleme, yarından itibaren uygulamaya konulacak.

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Yeni uygulamayla birlikte, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak. Tanınan hakların kullanılmaması durumunda ise bu mallar, Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilecek. Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların tasfiyesine ilişkin süreç yarın başlıyor.

İcra ve İflas Kanunu’na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş.’ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş.’ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.

Söz konusu malların elektronik satışına ilişkin süreç yarın başlayacak.

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