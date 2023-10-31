Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı

Kanser, tüm dünyanın en korktuğu hastalıkların başında geliyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve ölümcül olabilen kanserde en çok görülen türünü akciğer kanseri olduğu belirtildi.

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Akciğer kanseri vücutta oluşup ilerlemeye başladığında aslında vücutta bazı farklılıkları da beraberinde getiriyor. Dikkatli olanlar kendilerindeki bu farklılık fark edip hemen doktor yoluna koşabiliyor. Kanserin belirtileri neler? Akciğer kanseri erken teşhis edilebilir mi? Dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında olan akciğer kanserinde ölüm oranı ne yazık ki çok yüksek. Bu sebeple başta akciğer olmak üzere diğer kanser türlerinde de belirtilerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor.

İki gruba ayrılıyor

Akciğer kanserinin belirtileri genellikle soğuk algınlığı ya da griple birlikte karıştırılabiliyor. Uzmanların değerlendirmesine göre erken evrede tespit edilen akciğer kanserinde tedavinin son derece başarılı olduğu belirtiliyor. Peki, akciğer kanserinde en temel belirtiler neler?

Akciğer kanseri oluşmuş olduğu bölgeye göre birincil ya da ikinci grup olarak ikiye ayrılıyor. Aktarılan son habere göre akciğer kanseri eğer akciğerde oluştuysa bir, diğer tarafından oluşup akciğere sıçradıysa ikincil grup olarak tanımlanıyor.

Bu kanser türünün en temel belirtileri arasında öksürük geliyor. Kuvvetli ve bir türlü geçmeyen öksürükler direkt kanser olduğunuzu göstermese bile vücutta bazı şeylerin ters gittiğine işaret ediyor olabilir. Bunun yanı sıra akciğer kanserinde görülen diğer belirtiler şu şekilde:

Öksürürken göğüste ağrı

Şiddetli ve artmaya devam eden öksürük

Öksürükle birlikte balgamın da gelmesi

Balgamın kanlı ya da kahverenginde olması

Kan tükürmek

Hızlı kilo kaybı

İştahsızlık

Vücutta bir türlü bitmek bilmeyen enfeksiyon