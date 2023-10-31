Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı

Altın haftaya rekorla başladı. Ons altın 2 bin dolar seviyesine yükseldi. İç piyasada gram altın yeni bir rekorla bin 826 lirayı gördü. Dün 3 bin 21 liradan alıcı bulan çeyrek altın haftanın ikinci işlem gününde 2.985 liradan alıcı buluyor. Peki yükseliş sürecek mi?

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Risklerin de etkisiyle ons altın yaklaşık 5 ay aradan sonra 2 bin dolar seviyesini gördü. Ons altındaki yükseliş gram altında da rekor getirdi. Güvenli liman olarak görülen altınlarda özellikle işlemesiz altın grupları yatırım için vatandaşların ilgisini çekiyor.

Altının gram fiyatı yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.985 liradan, Cumhuriyet altını 11.942 liradan satılıyor.

31 Ekim 2023 altın fiyatları Gram altın:1.815,95 Çeyrek altın:2.985,00 Yarım altın:5.989,00 Cumhuriyet altını:11.942,00

Kapalıçarşı kuyum esnafı Anıl Şengül, "İsrail - Filistin savaşı altının ons fiyatını etkiledi. Ons altın 1820 dolar seviyelerinden 2000 dolar seviyesini gördü. Dünya genelinde kıymetli madenlere talep arttı. Ülkemizde de en güvenilir yatırım aracı olarak görülen altına talep arttı. Özellikle Kapalıçarşı’da çeyrek altın ve gram altına ilgi var. Vatandaşlar işlemesiz altınları yatırım için tercih ediyor" dedi.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

İslam Memiş'ten Kasım ayı uyarısı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı son açıklama ile yatırımcıyı uyardı. Memiş şunları kaydetti:

"Kasım ayı, yatırımcının kenara çekilip piyasayı yakından izleyeceği bir dönem olacak. Küçük yatırımcı kendisini korumalı. Kasım ayı çok zorlu geçecek. Çok sıkıntılı olacak. Aralık ayına baktığımız zaman ise iyimser bir kapanış bekliyorum."