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Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!

Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de On İkinci Kalkınma Planı görüşmelerinde yaptığı açıklamada, 2022'de 325 milyar lira olan faiz harcamalarının 2026'da 2 trilyon 321 milyar liraya ulaşacağını belirterek, “Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir.” uyarısında bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren 12. Kalkınma Planı’nın görüşmelerinde söz alarak Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan hakkında eleştirilerde bulundu.

Orta Vadeli Plana göre bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lirayla yüzde 24 oranına yükseleceğini hatırlatan Erbakan, “Bu yeniden borçlanma demektir. Borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden kurtulmamız da mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

‘Yatırımcı yatırım yerine mevduat faizine yönelecek’

“Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir.” uyarısında bulunan Erbakan, “2022 yılında 325 milyar olan faiz harcamaları 2026 yılında 2 trilyon 321 milyar liraya fırlamaktadır. Bütçe açığından borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden de kurtulmamız mümkün değildir. Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 senede 5 trilyon lira 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz. Bu meblağ yatırıma teknolojiye aktarılsa neler yapılabilirdi. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir. Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettirilecektir.” dedi.

‘Vergi gelirleri vatandaşa hizmet yerine faize gidiyor’

‘Önümüzdeki 3 yılda; borçlanma, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı ekonomisinin uygulaması devam edecek gibi gözüküyor.” diye konuşan Erbakan, vergi gelirlerinin vatandaşa hizmet yerine, artan faiz giderlerine ödendiğini belirtti.

‘Faiz belasından kurtulmak için denk bütçe yapılmalıdır’

Erbakan, iktidara ekonomide refah seviyesinin yakalanması için şu önerilerde bulundu:

-Kamuda tasarrufa giderek israfın önlenmesi

-Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinde denk bütçenin yapılarak yeni borçlanmalara son verilmesi

-Yeni borçlanma yapılmayarak kamunun faiz yükünün azaltılması

-54. hükümette büyük bir başarıyla uygulanan Kamu tek hesabına yeniden geçilerek faizden kurtulunması

-Milli kaynak paketleri önerilerimizin hayata geçirilip dar gelirli milyonların refah seviyesinin arttırılması

-Dolaylı vergilere dayalı mevcut vergi sistemi yerine adil bir vergi sistemine geçilmesi

-İhracat hacminin arttırılması için D-8 pazarının canlandırılması

-Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi

-Tarımsal ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi

-Faiz belasından kurtulmak istiyorsak denk bütçe ve kamu tek uygulamasıyla faizin önüne geçilmesi gerekmektedir.

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