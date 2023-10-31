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Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!

Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dolardaki yükseliş nedeniyle 40 lirayı gören benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili Dünya Bankası'ndan korkutan açıklama geldi. Dünya Bankası, İsrail-Hamas savaşının bölgeye yayılması durumunda petrolün varil fiyatının 150 doları aşabileceğini açıkladı. Bu da benzin ve motorine zam olarak yansıyacak... Bu da gıda fiyatlarını fırlatacak...

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Dünya Bankası, Orta Doğu’daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden yaklaşık 1,5 yıl sonra enerji ve gıda fiyatlarında büyük bir artışa yol açabilir. 90 dolar civarında olan petrolün varil fiyatının düşmesi bekleniyordu.

1970'teki petrol krizine benzer...

Fakat Dünya Bankası’nın yeni hazırladığı projeksiyonlardaki kötü senaryoya göre Orta Doğu’daki durum 1970’lerdekine benzer bir petrol krizine yol açabilir. Arap petrol üreticisi ülkeler Ekim 1973’te, Yom Kippur Savaşı sırasında İsrail’e destek veren ABD ve diğer ülkelere petrol ithalatını kesmiş, bu da fiyatların yükselmesine yol açmıştı.

Ukrayna'dan sonra Orta Doğu savaşı...

Dünya Bankası Ekonomisti Indermit Gill “Orta Doğu’daki son çatışma, 1970’lerden bu yana emtia fiyatlarında en büyük artışa yol açan olay olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hemen ardından yaşandı” dedi. Bu savaşın küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerinin hâlâ hissedildiğini belirten Gill, hem petrol hem gaz arzının sekteye uğradığı bir dönemin on yıllardır yaşanmadığını, siyasetçilerin ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi.

İyimser senaryo: 81 dolara düşebilir

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırının ardından başlayan çatışmalar, bölgedeki boru hatlarının etkilenebileceği endişesi nedeniyle doğalgaz fiyatlarını artırmıştı. Petrol fiyatlarında ise benzer bir yükseliş yaşanmamıştı. Dünya Bankası’nın, Orta Doğu’da çatışmaların yayılmadığı iyimser senaryosunda ise petrolün varil fiyatının 81 dolara düşeceği belirtiliyor.

Akaryakıt zammı gıda fiyatlarını artırır

Dünya Bankası Ekonomisti Ayhan Köse de “Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarını artırır” dedi ve ekledi: “Ciddi bir fiyat artışı durumunda pek çok gelişmekte olan ülkede gıda enflasyonu artar – ki bu ülkeler halihazırda daha yüksek bir gıda enflasyonuyla mücadele ediyor. “2022 sonunda küresel nüfusun neredeyse yüzde 10’unu oluşturan 700 milyon kişi yetersiz besleniyordu.”

150 dolar olursa, benzin ve motorin...

Dünya Bankası'nın petrol için 150 dolar tahmininin gerçekleşmesi durumunda benzin ve motorine de görülmemiş büyüklükte zamlar gelecek. 150 dolarlık patrol fiyatı sonrası benzin ve motorinin litre fiyatının 70 liranın üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Benzin ve motorine gelecek zamlar, nakliye ücretlerine yansıyacağı için tüm gıda ürünlerine de zam gelmesi anlamına geliyor... 

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