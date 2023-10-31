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Karadeniz’de yayılıyor, balık için tehlike uyarısı yapıldı

Karadeniz’de yayılıyor, balık için tehlike uyarısı yapıldı

TBMM'de komisyonda sunum yapan Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, Karadeniz'de son dönemde 'viral hemorajik septisem' (VHS) hastalığı nedeniyle balık ölümlerinin arttığını söyledi.

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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nda, balıkçıların sorunları tartışıldı. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, VHS virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığını ve özellikle Karadeniz’de balık ölümlerine yol açtığını söyledi. Coşkun, “VHS dediğimiz bir hastalık ülkemizin başına bela olmaya başladı.

Bu hastalık ülkemizdeki sularda olduğu için hızlıca da yayılıyor; bu da çok tehlikeli bir hastalık. Balıkları öldürdüğü gibi de ihbarı zorunlu hastalık olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün bir çözüm bulması gerekiyor. Acil olarak aşı mı getirttirecek, ilaçları mı getirttirecek veya nasıl olacaksa üreticilerin önünü açması gerekiyor” dedi.

'Balık ölümleri çoğaldı'

Coşkun, son dönemde balık ölümleri ve yavru balık ölümlerinin çoğaldığını ifade ederek, şöyle konuştu: -Bunun nedeninin de VHS olduğu söyleniyor. Tabii, VHS aslında bizim ülkemizde Su Ürünleri Genel Müdürlüğü veya diğer ilgili genel müdürlükler fazla yaymak istemiyorlar.

-Yayılmasını biz de istemiyoruz; ama son dönemde yine ilgili genel müdürlük, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü illere yazı yazmışlar; bildiğim kadarıyla şu anda 8 işletmeden birer numune alarak Bornova'ya gönderilmesini istemişler.

-Sulardan geliyor. Deniz sularında, iç sularda, göllerde de var, her tarafta yayılmaya başladı, bunun çözümü yok.

-Bunun için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün acil olarak önlem alması gerekir. Aşısını mı getirecek, ilacını mı üretecek, ne yapacaksa acil olarak yapsın.

2 bin 300 tane işletmemiz var, bu az bir rakam değil. -Bu 571 bin ton üretimin heba olması demektir veya diğer denizlere de yayılacağı için yayıldığını söylüyorlar, yayılmaz inşallah; ama böyle sıkıntılar yaşamayalım diye gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.

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