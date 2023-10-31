BIST 7.705
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.816,84
HABER /  DÜNYA

İsrail'de gizli ABD üssü inşa edildiği ortaya çıktı

İsrail'de gizli ABD üssü inşa edildiği ortaya çıktı

ABD’nin, "İran’dan gelebilecek tehlikelere karşı", İsrail’de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi.

Abone ol

ABD’nin The Intercept sitesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü’ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan “gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği” belirtildi.

Haberde, Necef Çölü’nde Gazze’ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan "Site 512" kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi.

Ancak "Site 512"nin, 7 Ekim'de İsrail’e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü “bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı” vurgulandı.

Haberde, ABD yönetiminin, "Hamas'a karşı savaşta İsrail'e asker gönderme planlanın olmadığını" açıklamasına karşılık, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkati çekildi.

ABD Savunma Bakanlığının, İsrail’de “yaşam destek alanı” inşası için 2 Ağustos'ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu aktarıldı.

Pentagon’un, kayıtlarında bu projeyi "dünya genelindeki gizli projelerden biri" olarak tanımlayarak, gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi.

The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Pentagon’un konuya ilişkin "yorum talebine" yanıt vermediği belirtilen haberde, ayrıca, ABD’nin İsrail’deki askeri varlığını, 2017’de iki ülke tarafından bir üssün açılışı dolayısıyla nadiren kabul ettiği, ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak, bu alanın İsrail üssünde çalışan ABD askerleri için sadece bir “yaşam tesisi” olduğunu duyurduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi duyurdu! 2024 Hac kurası çekiliyor
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Çin İsrail'i haritadan sildi israil isimli aramalar sonuçsuz kaldı
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Afyonkarahisar'da vicdanları yaralayan görüntü: O çocuk provalarda da dışlanmış
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap