BIST 7.716
DOLAR 28,28
EURO 30,17
ALTIN 1.817,53
HABER /  GÜNCEL

Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı

Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu, intihar iddiası ortaya atıldı

Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyan bir öğrencinin bugün akşam saatlerine doğru intihar ettiği iddia edildi. Tıp öğrencisinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Abone ol

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu.

Öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor. Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı ifade ediliyor.

İntihardan şüpheleniliyor

Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
İstanbul’da dehşet, öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Benzin ve motorin 70 lirayı aşabilir! Dünya Bankası'ndan şok tahmin!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Fatih Erbakan’dan kritik ‘faiz’ uyarısı: Yatırımlar durabilir!
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Green Card başvurularında sona gelindi, 7 Kasım son tarih
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Jet hızıyla yükseliyor! Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lirayı aştı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Akciğer kanserinin en yaygın belirtisi açıklandı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Ayasofya'da 15 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap
Devlet Bahçeli'den, Akşener'in 'Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine cevap
Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurdu
Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurdu
Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor
Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor
Pes dedirten görüntü: 7 kişilik araçtan 16 kaçak göçmen çıktı
Pes dedirten görüntü: 7 kişilik araçtan 16 kaçak göçmen çıktı
Gazze’ye atılan bomba Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı olduğu belirtildi
Gazze’ye atılan bomba Hiroşima’ya atılanın bir buçuk katı olduğu belirtildi